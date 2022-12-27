В России оценили перспективы мобилизационной экономики

Вице-премьер Белоусов заявил, что в мобилизационной экономике нет смысла

В мобилизационной экономике в России нет смысла, так ее перспективы оценил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 24».

По его словам, мобилизационной экономики самой по себе не существует, но есть понятие мобилизационного общества. В качестве примера он привел экономику СССР 1930-х годов. «Думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится это сделать», — прокомментировал он.

Также Белоусов признался, что боялся потери управляемости российской экономики весной 2022 года, однако его опасения не оправдались. По его словам, в уходящем году страна успешно преодолела два внушавших тревогу периода — март, а также промежуток с конца апреля по июнь. Объясняя, в чем заключался риск, Белоусов отметил, что у любой системы есть предел ресурса управляемости, после которого «начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно, и если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос».