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15:43, 27 декабря 2022Экономика

В России заявили о преодолении риска потери управляемости экономики

Вице-премьер Белоусов заявил, что боялся потери управляемости российской экономики весной

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов признался, что боялся потери управляемости российской экономики весной 2022 года, однако его опасения не оправдались благодаря усилиям Минтранса, Минпромторга и Центробанка. Своими переживаниями он поделился с РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что в уходящем году страна успешно преодолела два внушавших тревогу периода — март, а также промежуток с конца апреля по июнь. Объясняя, в чем заключался риск, Белоусов отметил, что у любой системы есть предел ресурса управляемости, после которого «начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно, и если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос».

«Честно скажу, в марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся», — признался он.

Ранее Белоусов отметил, что рост реальной зарплаты россиян в текущем году восстанавливается слишком медленно, так что эта важная задача переносится на 2023 год.

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Варвара Кошечкина
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