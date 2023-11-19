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09:43, 19 ноября 2023Россия

Пострадавшие при обрушении дома в Астрахани получили выплаты

Бабушкин: 115 жильцов рухнувшего в Астрахани дома получили первые выплаты

Фото: Павел Гирин / РИА Новости

Стало известно, что 115 жильцов рухнувшего пятиэтажного жилого дома в Астрахани получили первые выплаты. Об этом в Telegram сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По его словам, в регионе создана комиссия по определению ущерба. При этом губернатор не уточнил точные суммы, которые выплатили пострадавшим.

«Впереди – оценка имущества и утраченной жилой площади. Далее муниципалитет предложит гражданам либо готовые квартиры, либо денежные компенсации согласно оценке», — заключил глава области.

Жилая пятиэтажка в Астрахани частично обрушилась вечером 16 ноября. Рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. Одну из жительниц дома — 84-летнюю женщину — спасти не удалось. Из-за произошедшего власти ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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