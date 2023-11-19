Раскрыты подробности подрыва на мине судна с зерном из Украины

«Думская»: судно с грузом зерна из Украины при взрыве мины не пострадало

Балкер Georgia S, вышедший из Одессы с грузом украинского зерна и подорвавшийся на мине, продолжил путь. Об этом сообщила газета «Думская».

По информации издания, мина, взорвавшаяся рядом с судном, оказалась противопехотной. Капитан балкера под флагом Либерии неверно оценил ситуацию и подал сигнал бедствия. Корабль и груз повреждений не получили,

По данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, сейчас Georgia S уже прошел Босфор и находится в очереди на прохождение пролива Дарданеллы.

О подрыве балкера Georgia S сообщалось днем 18 ноября. Reuters со ссылкой на морских специалистов и источник в правительстве Украины рассказали, что судно вышло из порта Южный в Одесской области и, находясь в открытом море, получило повреждения в Черном море.

