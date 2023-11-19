Россиянин из-за развода с женой вонзил нож в сердце своим маленьким детям

В Удмуртии отец зарезал семилетнего сына и трехлетнюю дочь из-за развода с женой

В Удмуртии 29-летний отец расправился с семилетним сыном и трехлетней дочерью из-за развода с женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 18 ноября фигурант из-за неприязни к супруге из-за бракоразводного процесса вонзил нож в сердце маленьким детям. Они не выжили. Затем мужчина сбежал, но его удалось задержать в лесу.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,в» части 2 статьи 105 УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и готовятся предъявить россиянину обвинения. Кроме того, вскоре решится вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что на Камчатке завершено расследование дела о нападении 16-летнего сына на 40-летнего отца.