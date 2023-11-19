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16:20, 19 ноября 2023Россия

Россиянин нашел в огороде украинский беспилотник с кассетным боеприпасом

В Брянской области россиянин нашел в огороде дрон с кассетным боеприпасом

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Брянской области россиянин нашел боевой украинский беспилотник. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло возле села Сопычи в Погарском районе. Мужчина собирался заняться огородом и увидел лежащий на грядке дрон, после чего он позвонил в полицию. Прибывшие оперативники установили, что к аппарату приделан кассетный боеприпас. Беспилотник изучают специалисты.

19 ноября Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника рядом с Москвой.

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      Владимир Седов
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