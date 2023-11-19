Российские саперы рассказали о продвижении техники в Запорожской области

РИА Новости: саперы помогают в продвижении техники РФ в Запорожской области

Российский саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона обеспечил проход техники на запорожском направлении. Бойцы сняли противотанковые мины, установленные украинскими войсками. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Сварог, пишет РИА Новости.

По его данным, недавно перед бойцами была поставлена задача сделать проход для российской техники. В итоге, двигаясь по участку запорожского направления, саперы сняли больше десятка противотанковых мин ТМ — их установкой занимались украинские военные. При этом сейчас техника может свободно двигаться по данной местности, добавил Сварог.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ. Момент также запечатлели на видео. Утверждалось, что кассетные бомбы массово были применены на южнодонецком направлении. По данным источников, это произошло вблизи поселения Старомайорское.

В субботу, 18 ноября, российские военные сбили также две противокорабельные ракеты войск Украины и еще пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, российские средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.