Минобороны: средства ПВО РФ сбили две противокорабельные ракеты и 20 БПЛА ВСУ

Российские военные сбили две противокорабельные ракеты войск Украины и еще пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, также российские средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как отметил Конашенков, это произошло ближе к Купянску, а также в районе Новой Збарьевки и Чаплинки в Харьковской области. Помимо этого, БПЛА ВСУ были сбиты вблизи поселений Спартак, Пески и Ясиноватая в ДНР.

В Минобороны заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 536 самолетов, 254 вертолета, 9009 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 464 танка и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7128 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 15 369 единиц специальной автотехники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.