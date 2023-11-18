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13:43, 18 ноября 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении украинских катеров вблизи Севастополя

МО РФ: морская авиация Черноморского флота разбила катера ВСУ вблизи Севастополя
СюжетМинобороны:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены украинские катера. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация заметила катера противника в 80-ти километрах западнее Севастополя. Затем в акватории Черного моря были разбиты один быстроходный катер с десантом и еще семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Помимо этого, российские военные сбили две противокорабельные ракеты войск Украины и еще пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Конашенков отмечал, что также российские средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее также российские военные отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка»под Кривым Рогом.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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