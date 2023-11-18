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13:36, 18 ноября 2023Россия

Российские военные уничтожили цель на украинском аэродроме

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка»

Фото: РИА Новости

Российские военные отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины на аэродроме «Лозоватка» (Кривой Рог).

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинский самолет Су-27 на аэродроме. В Минобороны уточнили, что самолет Украины находился на аэродроме Миргород в Полтавской области. Помимо этого, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» в Херсонской области.

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