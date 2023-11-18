Российские военные уничтожили цель на украинском аэродроме

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка»

Российские военные отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины на аэродроме «Лозоватка» (Кривой Рог).

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинский самолет Су-27 на аэродроме. В Минобороны уточнили, что самолет Украины находился на аэродроме Миргород в Полтавской области. Помимо этого, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» в Херсонской области.