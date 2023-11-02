Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

Минобороны сообщило о поражении Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород под Полтавой

Российские военнослужащие уничтожили украинский самолет Су-27 на аэродроме. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолет Украины находился на аэродроме Миргород в Полтавской области. Помимо этого, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» в Херсонской области.

Военнослужащим также удалось поразить пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и ударить по живой силе и военной технике противника в 132 районах.

Днем ранее, 1 ноября, оборонное ведомство сообщило, что за сутки российские истребители сбили два украинских Су-27 близ населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что у Вооруженных сил (ВС) России появились новые системы ПВО, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых самолетов и вертолетов противника. Впоследствии стало известно, что 24 сбитых за несколько суток в зоне СВО летательных аппаратов ВСУ на счету расчетов российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», которая действовала в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.