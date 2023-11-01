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15:10, 1 ноября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении двух украинских Су-27 истребителями

Минобороны России: истребители за сутки сбили два украинских Су-27 в ДНР

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

За сутки российские истребители сбили два украинских Су-27. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что два украинских истребителя удалось поразить близ населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, в оборонном ведомстве отчитались о поражении средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также стрелковым оружием восьми снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и управляемой авиационной бомбы JDAM.

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Ранее Шойгу заявлял, что за месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В числе уничтоженных за октябрь воздушных целей 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

До этого министр сообщил, что у Вооруженных сил (ВС) России появились новые системы ПВО, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых самолетов и вертолетов противника. Впоследствии стало известно, что 24 сбитых за несколько суток в зоне СВО летательных аппаратов ВСУ на счету расчетов российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», которая действовала в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

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      Анастасия Шейкина
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