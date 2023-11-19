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00:43, 19 ноября 2023Наука и техника

Стало известно о новых спутниках конкурента Starlink

Amazon: спутники Kuiper будут производиться без изменений в конструкции

Фото: Joe Skipper / Reuters

Спутники перспективной системы космического интернета Kuiper, считающейся одним из основных конкурентов Starlink, будут производиться без изменений в конструкции. Об этом стало известно SpaceNews от вице-президента по технологиям компании Amazon Ражива Бадьяла.

По его словам, запущенные на околоземную орбиту прототипы космических аппаратов группировки KuiperSat-1 и KuiperSat-2 успешно продемонстрировали свою работу, что позволило приступить к серийному производству 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.

Руководитель отметил, что Amazon приступит к запуску новых аппаратов в первой половине 2024 года, а во второй начнет предоставлять услуги бета-доступа к системе. Партнерами компании выступят, в частности, телекоммуникационные операторы Vodafone и Verizon.

Бадьял отметил, что в ходе тестов с использованием спутникового интернета удалось успешно совершить покупки в онлайн-магазине, посмотреть видео высокой четкости и поучаствовать в видеозвонке.

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В сентябре издание сообщило, что партнеры компании Amazon пообещали развернуть спутники системы Kuiper в срок.

Ранее Amazon подписала крупнейший в истории контракт на коммерческие запуски, предполагающий в общей сложности 38 стартов ракеты Vulcan, 18 — Ariane 6, 12 — New Glenn и девять — Atlas V, из которых ни один носитель, кроме последнего, еще ни разу не запускался.

К июлю 2026 года компании необходимо, согласно взятым перед Федеральной комиссией по связи США обязательствам, запустить около половины из 3236 космических аппаратов группировки Kuiper, которая будет конкурировать с уже развернутыми системами SpaceX и OneWeb.

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      Иван Потапов
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