Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:08, 19 ноября 2023Мир

Украине поставили условие для вступления в ЕС

Atlantico: для вступления в ЕС Украине необходимо искоренить коррупцию
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина должна искоренить коррупцию для членства в Европейском союзе (ЕС), заявил профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари. В своей статье для издания Atlantico он призвал повременить с проведением переговоров по вопросу вступления страны в объединение.

По его мнению, не следует принимать поспешных решений. Профессор привел в качестве примера присоединение к ЕС Греции и Республики Кипр, отметив, что таким образом планировалось помочь им решить внутриполитические проблемы, однако из-за коррупции выделяемые средства не были потрачены на развитие экономики и повышение уровня жизни населения.

«Разве не было бы благоразумнее дождаться искоренения коррупции, прежде чем поддаваться сентиментализму и начинать переговоры? Два приведенных примера должны побудить европейских лидеров не ставить телегу впереди лошади», — пишет он.

Кроме того, продолжил Фурфари, Украина должна завершить конфликт для вступления в Евросоюз, но неизвестно, когда это произойдет. Он напомнил о словах главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, указавшего, что ситуация зашла в тупик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина очень далека от вступления в ЕС. По его словам, сейчас страна «находится на расстоянии во много световых лет» от объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Подмосковье. Обломки дрона упали на Горьковское шоссе

      ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

      Бывший советник Обамы пообещал Байдену проблемы на выборах

      Турция сочла наличие ядерного оружия у Израиля стратегической проблемой

      Украине поставили условие для вступления в ЕС

      Названы размеры вознаграждений «белых» хакеров за помощь Минцифры

      Поверившая мошенникам подмосковная пенсионерка пропала без вести

      Колумбия назвала варварством удары Израиля по Газе

      Байден рассказал о пользе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

      Российские беспилотники обесточили свыше 400 украинских городов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости