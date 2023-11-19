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02:23, 19 ноября 2023Мир

В Берлине тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию

В Берлине прошла демонстрация в поддержку Палестины с участием 4 тысяч человек

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Берлине прошла массовая акция в поддержку Палестины, сообщает издание Focus.

В марше приняли участие порядка четырех тысяч человек, многие их них несли флаги Палестины. Демонстранты призывали к освобождению сектора Газа, но при этом не поддерживали атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль.

11 ноября в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа. По официальным данным, количество вышедших на протест превысило 300 тысяч человек. В то же время организаторы говорят о 800 тысячах митингующих.

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      Марина Совина
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