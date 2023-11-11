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20:09, 11 ноября 2023Мир

В Лондоне арестовали 92 протестующих во время митинга в поддержку Палестины

В Лондоне арестовали 92 ультраправых активиста после столкновений с полицией
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hannah McKay / Reuters

Девяносто два ультраправых активиста были арестованы в результате столкновений с полицией во время проведения марша в поддержку Палестины. Об этом сообщает The Guardian.

11 ноября в Лондоне состоялся один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа. Официально в нем приняли участие более 300 тысяч человек. При этом организаторы говорят о 800 тысячах протестующих.

Дата проведения демонстрации выпала на День памяти павших, в связи с чем британские власти пытались добиться ее запрета. Однако полиция Лондона сообщила, что не может препятствовать проведению акции, поскольку с точки зрения закона это возможно только в самом крайнем случае.

Из-за совпадения Дня памяти павших и митинга к шествию попытались прорваться ультраправые активисты. За нарушение общественного порядка, ношение оружия и нападение на правоохранителей полиция арестовала 92 человека.

Масштабные акции в поддержку Палестины проходят по всему миру уже в течение месяца после того, как Израиль начал военную операцию в секторе газа в ответ на атаку ХАМАС 7 октября.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

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      Антонина Черташ
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