Депутат Журавлев: перешедшим на сторону России украинцам надо давать гражданство

В Госдуме предложили давать гражданство перешедшим на сторону России украинцам. Об этом cообщает NEWS.RU со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

По его словам, если украинские военные захотели стать бойцами ВС РФ, они должны получить российское гражданство. Депутат уверен, что такой проект замотивирует военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополнить ряды российской армии. Чем больше перейдут на сторону РФ, тем меньше вероятности, потерь российских бойцов, объясняет Журавлев. Он добавляет, что украинцы должны понимать, что вернулись на родину. «Этим мы отличаемся от ВСУ», — напоминает депутат.

Но, конечно же, каждый случай перехода будет рассматриваться отдельно, чтобы выявлять военных преступников, которых придется передать российским спецслужбам.

Ранее Журавлев заявил, что продолжение финансирования Украины со стороны США зависит от желания большинства в американской администрации.