Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 19 ноября 2023Россия

В Госдуме предложили давать гражданство перешедшим на сторону России украинцам

Депутат Журавлев: перешедшим на сторону России украинцам надо давать гражданство

Фото: M-Productions / Shutterstock / Fotodom

В Госдуме предложили давать гражданство перешедшим на сторону России украинцам. Об этом cообщает NEWS.RU со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

По его словам, если украинские военные захотели стать бойцами ВС РФ, они должны получить российское гражданство. Депутат уверен, что такой проект замотивирует военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополнить ряды российской армии. Чем больше перейдут на сторону РФ, тем меньше вероятности, потерь российских бойцов, объясняет Журавлев. Он добавляет, что украинцы должны понимать, что вернулись на родину. «Этим мы отличаемся от ВСУ», — напоминает депутат.

Но, конечно же, каждый случай перехода будет рассматриваться отдельно, чтобы выявлять военных преступников, которых придется передать российским спецслужбам.

Ранее Журавлев заявил, что продолжение финансирования Украины со стороны США зависит от желания большинства в американской администрации.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Выбрана самая красивая девушка мира. Что известно о новой «Мисс Вселенная» и почему конкурс в этом году был необычным?

      Найденным в Тихом океане «инопланетным» сферам нашли объяснение

      Россиянин из-за развода с женой вонзил нож в сердце своим маленьким детям

      Блогерша Лерчек выплатила многомилионные долги перед налоговой

      Медведев назвал квинтэссенцию американской доктрины безопасности

      Военный эксперт назвал главное преимущество российского дрона «Ланцет»

      Финские военные подключились к возведению барьера на границе с Россией

      Российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ

      Доктор Мясников назвал единственный полезный витамин в форме БАДа

      Австрийский полковник заявил о бесполезности Leopard для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости