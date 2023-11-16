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11:29, 16 ноября 2023Мир

Названо влияющее на позицию Украины по перемирию обстоятельство

Политолог Журавлев: продолжение финансирования Украины зависит от желания США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Продолжение финансирования Украины со стороны США зависит от желания большинства в американской администрации, заявил политолог Дмитрий Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал влияющее на подписание Украиной перемирия обстоятельство.

Специалист считает, что план продолжения финансирования федерального правительства, который был принят Сенатом США, не связан с внешней политикой.

«Но поскольку на эту тему договориться не удалось, то новый закон о финансировании привязали к Израилю и Украине. Дальше вопрос будет в том, отвяжут или нет. Потому что финансирование помощи Израиля пойдет по-любому», — добавил он.

По словам Журавлева, если финансирование Украины и Израиля будет определяться одним законом, то через какое-то время помощь получит и Киев.

Если же закон будет не один, то, скорее всего, напрямую провести финансирование Украины не удастся. Дальше это уже вопрос умений министра финансов США

Дмитрий Журавлевполитолог

«При этом, если им будет очень надо, то они смогут обойти все эти вопросы. Это будет непросто, нелегко, но это возможно. Тут вопрос в том, какая точка зрения возобладает в США: хороший бизнес — тогда они найдут форму, чтобы поставлять финансирование Украине, или украинский конфликт больше не нужен — тогда финансирование будет свернуто, и Украину заставят подписать какую-то форму перемирия или мира», — заключил политолог.

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Ранее Сенат США принял план продолжения финансирования федерального правительства с целью предотвратить приостановку его работы, исключив чрезвычайную помощь союзникам — Украине и Израилю. Законопроект, который уже был принят в Палате представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов. Ожидается, что американский лидер Джо Байден подпишет его 17 ноября.

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