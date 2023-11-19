Мэр Новокузнецка Кузнецов объявил о режиме ЧС из-за последствий урагана

В Новокузнецке ввели режим ЧС из-за последствий урагана с 8:00 (12:00 по московскому времени) 19 ноября. Об этом объявил мэр города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

«Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения. Привлекается помощь аварийных бригад соседних регионов. Высотные работы на сетях будут проводиться только при снижении скорости ветра ниже 10 метров в секунду. Ориентировочное время включения электричества — не ранее 20:00», — заявил глава города.

Он отметил, что отменяются занятия первой смены в школах, а по работе второй смены будет принято решение 20 ноября. Кроме того, принято решение приостановить работу детских садов в понедельник. При восстановлении подачи ресурсов, работа детских садов будет восстановлена.

Ранее в Новокузнецке из-за урагана произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. По словам Кузнецова, во многих районах города отсутствует свет, а также остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, под отключением находятся локальные объекты теплоснабжения.