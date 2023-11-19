В российском регионе жители остались без света и воды из-за урагана

Мэр Новокузнецка Кузнецов объявил режим повышенной готовности из-за урагана

В кузбасском Новокузнецке из-за урагана произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Кузнецов.

По его словам, во многих районах города отсутствует свет. Также остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, под отключением находятся локальные объекты теплоснабжения (котельные). Из-за отсутствия электричества не работают трамваи и троллейбусы, добавил Кузнецов.

«Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года! Принято решение об объявлении режима повышенной готовности. Все аварийные службы города работают в полном объеме! Рассчитывается сумма ущерба по каждому направлению. К сожалению, прогнозируется дальнейшее развитие стихии», — сообщил мэр.

Кузнецов отметил, что рассматривается возможность перевода образовательных учреждений на дистанционный режим.

Мэр города также призвал жителей не выходить на улицу, не отпускать детей одних, не оставлять автомобили вблизи зданий и деревьев, не ходить под кровлями.

Ранее сообщалось, что россиянку придавило вывеской торгового центра в Новокузнецке. Момент падения сорванного ураганом щита попал на видео. Инцидент произошел у ТЦ «Сити Молл».