В офисе Зеленского засомневались в способности Украины выстоять

Подоляк усомнился в способности Украины противостоять России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в усомнился в способности Украины противостоять России в долгосрочной перспективе. Своим мнением он поделился в интервью украинскому «24 каналу», передает РИА Новости.

Подоляк посетовал на то, что РФ продолжает тратить на военную спецоперацию «огромные средства». «Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался он вопросом.

Как отметил украинский чиновник, «успех» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте зависит от трех аспектов: соотношения ресурсов между сторонами конфликта, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя. Чтобы нивелировать преимущество России, по мнению Подоляка, необходимо ограничивать количество ресурсов страны.

Ранее Подоляк заявил, что Украине необходима военная помощь, а не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО.