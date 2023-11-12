Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:53, 12 ноября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского оценили предложение отказаться от части территорий

Подоляк: Украине необходима военная помощь, а не отказ от части территорий

Фото: Gleb Garanich / Unsplash

Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине необходима военная помощь, а не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО. Об этом он написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«Мне нравятся (сарказм) периодические странные предложения по разрешению конфликта на Украине. Например, иногда можно услышать чудесное предположение, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО... по частям. Однако решением может быть только масштабная военно-технологическая помощь Украине», — оценил предложение Подоляк.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Грузия предсказала «большой взрыв» в Евросоюзе. Какое отношение к этому имеют Украина и Молдавия?

      Премьер Израиля отказался говорить о своей ответственности за вторжение ХАМАС

      В офисе Зеленского оценили предложение отказаться от части территорий

      Гребенщиков заявил о невозможности выступить с концертами в России

      В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

      Россиян предупредили об опасной мошеннической схеме во время распродаж

      Преступники инсценировали похищение 10-летней россиянки

      «Динамо» победило «Оренбург» в матче РПЛ

      Врач назвал способы избежать распространенной пикантной проблемы со здоровьем

      Поклонник Сталина российского происхождения 35 часов держал осаду дома в ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости