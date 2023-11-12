В офисе Зеленского оценили предложение отказаться от части территорий

Подоляк: Украине необходима военная помощь, а не отказ от части территорий

Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине необходима военная помощь, а не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО. Об этом он написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«Мне нравятся (сарказм) периодические странные предложения по разрешению конфликта на Украине. Например, иногда можно услышать чудесное предположение, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО... по частям. Однако решением может быть только масштабная военно-технологическая помощь Украине», — оценил предложение Подоляк.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса.