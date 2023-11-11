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22:11, 11 ноября 2023Мир

Украину предложили принять в НАТО в новых границах, без Крыма и Донбасса. Зачем Западу это нужно?

Экс-генсек НАТО Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Unsplash.com

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса. Его слова приводит издание Guardian.

Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО

Андерс Фог Расмуссенэкс-генсек НАТО

Экс-генсек политического блока подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины нельзя откладывать до следующего года.

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Исключение из НАТО подконтрольных России территорий снизит угрозу конфликта с ней

Расмуссен отметил, что исключение из НАТО подконтрольных России территорий снизит угрозу конфликта с Москвой. При этом вступление Украины в блок не обязательно означает замораживание боевых действий.

Однако благодаря действию пятой статьи Устава НАТО Россия будет избегать атак вглубь украинской территории, что позволит Киеву нарастить силы и вновь выйти на линию фронта, уверен бывший генсек.

России необходимо дать четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом

Андерс Фог Расмуссенэкс-генсек НАТО

Издание отмечает, что в преддверии следующего саммита Североатлантического альянса идут дискуссии о привлечении военных специалистов для проработки вопросов, связанных с членством Украины в НАТО. В частности, обсуждается вопрос демаркации линии фронта, чтобы показать, где начинается территория, считающаяся частью политического блока.

В августе начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что конфликт с Россией решится, если Украина откажется от территории и получит взамен членство в альянсе. Однако позже он отказался от своих слов, отметив, что они были «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине». По словам Йенссена, ему не следовало так говорить.

Слова о возможном размене территорий на членство в НАТО не понравились и украинской власти. Президент страны Владимир Зеленский назвал их провокацией и отказался рассматривать такое предложение.

В ДНР назвали обещания принять Украину в НАТО психологической операцией

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал обещания Запада принять Украину в НАТО или Европейский союз (ЕС) психологической операцией.

Таким образом он прокомментировал заявления в украинских СМИ о том, что контрнаступление Киева было якобы просто психологической спецоперацией, а на самом деле наступательных действий еще не было.

Все ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. А вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз

Ян Гагинсоветник главы ДНР

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович показал свою политическую программу из 14 пунктов для восточноевропейской республики. В частности, он призвал требовать членства в НАТО с обязательством решать территориальные вопросы политическими, а не военными методами.

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Что известно о пути Украины в НАТО?

Вопрос членства Украины в НАТО должен был стать ключевой темой саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Страны блока еще раз подтвердили, что продолжат помогать Украине в конфликте с Россией, однако официального приглашения к вступлению в НАТО Украине не сделали.

Мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский. Политик остался доволен итогами саммита и заявил, что уверен во вступлении страны в НАТО в будущем.

Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что рассчитывает на принятие его страны в альянс летом 2024 года. Он выразил надежду, что Украине предоставят членство на следующем саммите, который пройдет в Вашингтоне.

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким отмечала, что Украина сможет вступить в НАТО, если на это согласятся все страны — члены альянса. При этом она не назвала конкретных сроков.

В конце октября глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила, что пока Киев не готов присоединиться к альянсу. По ее словам, украинской стороне предстоит еще провести большую работу. В НАТО при этом говорят, что выражают поддержку сближению с Киевом.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Киев опережает график выполнения решений саммита НАТО в Вильнюсе, приближающих Украину к вступлению в Североатлантический альянс.

При этом некоторые политики высказались против вступления государства в блок до соблюдения тех или иных условий. По информации издания The New Yorker, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену перед саммитом НАТО в Вильнюсе, что выступает против прямого приглашения Украины в альянс.

Позднее посол ФРГ на Украине Мартин Егер в интервью изданию «Европейская правда» опроверг выступление Берлина против членства Киева в НАТО.

В сентябре Польша категорически отвергла возможность принятия Украины в НАТО. Вступление Украины в военный альянс означало бы вступление НАТО в войну с Россией, пояснил польский президент Анджей Дуда.

НАТО отказывает Украине в членстве из-за ведения боевых действий, объяснил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Украина станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Самое важное, что на саммите Украина приблизилась к этой цели, добавил он.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что возможное вступление Украины в НАТО или Евросоюз (ЕС) будет воспринято Россией как провокация. По мнению экс-президента, Украина должна оставаться нейтральной и не вступать ни в НАТО, ни в ЕС.

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      Марина Совина
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