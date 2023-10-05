На Украине заявили об опережении графика приближения к НАТО

Стефанишина: Украина опережает график выполнения приближающих к НАТО решений

Киев опережает график выполнения решений саммита НАТО в Вильнюсе, приближающих Украину к Североатлантическому альянсу. Об этом заявила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в ближайшие недели НАТО предоставит Украине рекомендации к адаптированной годовой национальной программе на 2024 год. «Это перечень реформ по усилению оборонных возможностей Украины, внедрению стандартов и наилучших практик НАТО в секторе обороны и безопасности», — пояснила вице-премьер..

По ее словам, украинские власти планируют завершить разработку программы до конца года, перейдя к имплементации мероприятий, которые «приближают Украину к НАТО».

Ранее Стефанишина сообщала, что Киев представил западным партнерам программу по достижению совместимости с НАТО и проведению соответствующих реформ. «Союзники обещали нам обеспечить, что мы до конца года сможем приступить к выполнению всех заданий», — подчеркнула она.