Украина представила программу по совместимости с НАТО

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев принял программу по совместимости с НАТО

Украина представила программу по достижению совместимости с НАТО и проведению соответствующих реформ, согласно рекомендациям, полученным в Вильнюсе. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, Киев предоставил программу проведения реформ западным партнерам. «Соответственно, союзники обещали нам обеспечить, что мы до конца года сможем приступить к выполнению всех заданий», — сказала она.

Вице-премьер добавила, что правительство утвердило разветвленную структуру органов Совета Украина — НАТО, реализуемую на всех уровнях, от министерского до посольского.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина более близка к вступлению в НАТО, чем когда-либо. По его словам, страны блока приняли три исторических решения, чтобы приблизить членство Украины.