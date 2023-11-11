В ДНР назвали психологической операцией обещания принять Украину в НАТО и ЕС

Гагин: обещания Украине о вступлении в НАТО и ЕС были психологической операцией

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы было просто психологической спецоперацией. Об этом пишет РИА Новости.

«Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун-президент. Все ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. А вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз», — сказал он.

Ранее на украинском телеканале «1+1» заявляли, что контрнаступление ВСУ задумывалось изначально как психологическая операция в отношении жителей России, а украинские войска «крепнут для настоящего контрнаступления».