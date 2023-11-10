На Украине назвали контрнаступление ВСУ психологической операцией

Украинский телеканал 1+1 назвал контрнаступление ВСУ психологической операцией

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально задумывалось как психологическая операция. Так действия украинской армии назвали в эфире телеканала 1+1, передает портал «Украина.ру».

«Несколько месяцев мы обманывали врага, утверждая, что ведем полномасштабную наземную операцию. Кибервойска разгоняли эту информацию в социальных сетях», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, жители России подвержены мощнейшей психологической атаке, пока ВСУ «крепнут для настоящего контрнаступления».

Авторы материала утверждают, что украинские психологические операции будут разбирать в учебниках.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил о неспособности ВСУ снова пойти в наступление и подчеркнул, что они потеряли такую возможность. «[Президент Украины Владимир] Зеленский в отчаянии», — отметил он.