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13:09, 10 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назвали контрнаступление ВСУ психологической операцией

Украинский телеканал 1+1 назвал контрнаступление ВСУ психологической операцией

Фото: Alex Babenko / AP

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально задумывалось как психологическая операция. Так действия украинской армии назвали в эфире телеканала 1+1, передает портал «Украина.ру».

«Несколько месяцев мы обманывали врага, утверждая, что ведем полномасштабную наземную операцию. Кибервойска разгоняли эту информацию в социальных сетях», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, жители России подвержены мощнейшей психологической атаке, пока ВСУ «крепнут для настоящего контрнаступления».

Авторы материала утверждают, что украинские психологические операции будут разбирать в учебниках.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил о неспособности ВСУ снова пойти в наступление и подчеркнул, что они потеряли такую возможность. «[Президент Украины Владимир] Зеленский в отчаянии», — отметил он.

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