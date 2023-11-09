Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 10 ноября 2023Мир

В Госдепе назвали условие вступления Украины в НАТО

Госдеп: Украина вступит в НАТО, когда на это согласятся все члены альянса
Юри Ким

Юри Ким. Фото: Rod Lamkey / Global Look Press / Keystone Press Agency

Украина сможет вступить в НАТО, если на это согласятся все страны — члены альянса. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. Ее слова приводит ТАСС. Когда это может случиться, Ким не уточнила.

Дипломат заверила, что сами США хотят, чтобу Киев оказался в НАТО. По ее словам, будущее Украины будет прочно связано с альянсом и Европой, однако для этого все же необходимо выполнить некоторые требования и условия.

В конце октября глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила, что пока Киев не готов к присоединению к альянсу. По ее словам, украинской стороне предстоит еще провести большую работу. В самом НАТО при этом говорят, что выражают поддержку сближению с Киевом.

В настоящее время в НАТО состоит 31 государство.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Офицеры ВСУ ждали награждения и погибли под ракетным ударом. Их сослуживцы рассказали, как это произошло

      В США назвали Кулебу лжецом после слов о соглашениях с Россией

      Девушку заставили прикрыться шалью из-за откровенного наряда в ресторане

      В Херсоне раздались звуки взрывов

      Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

      В Германии рассказали о готовящемся наступлении российских войск

      Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова

      Путин призвал сотрудников МВД активнее пресекать провокации экстремистов

      В Госдепе назвали условие вступления Украины в НАТО

      В России рассказали о применении дронов «Куб»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости