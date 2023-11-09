В Госдепе назвали условие вступления Украины в НАТО

Госдеп: Украина вступит в НАТО, когда на это согласятся все члены альянса

Украина сможет вступить в НАТО, если на это согласятся все страны — члены альянса. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. Ее слова приводит ТАСС. Когда это может случиться, Ким не уточнила.

Дипломат заверила, что сами США хотят, чтобу Киев оказался в НАТО. По ее словам, будущее Украины будет прочно связано с альянсом и Европой, однако для этого все же необходимо выполнить некоторые требования и условия.

В конце октября глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила, что пока Киев не готов к присоединению к альянсу. По ее словам, украинской стороне предстоит еще провести большую работу. В самом НАТО при этом говорят, что выражают поддержку сближению с Киевом.

В настоящее время в НАТО состоит 31 государство.