В НАТО заявили о неготовности Украины вступить в альянс

Глава директората НАТО Кокс заявила о неготовности Украины вступить в альянс

Глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила, что все партнеры по НАТО признают невозможность вступления Украины в альянс. Его слова приводит РИА Новости.

Кокс заявила о неготовности Украины вступить в альянс и подчеркнула, что союзники выразили свою поддержку сближению страны с блоком «в этот переходный период». По ее мнению, Киеву и организации следует проделать «большую работу». Она отметила, что важные меры уже были приняты на саммите в Вильнюсе, а сейчас идет процесс «удваивания» усилий по этому вопросу.

Ранее Украина представила программу по совместимости с НАТО. Вице-премьер страны Ольга Стефанишина уточнила, что Киев принял этот документ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина более близка к вступлению в альянс, чем когда-либо. По его словам, страны блока приняли три исторических решения, чтобы приблизить членство Украины.