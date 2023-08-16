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16:51, 16 августа 2023Мир

В НАТО отказались от своих слов о возможном завершении конфликта на Украине

Представитель НАТО Йенссен отказался от слов о завершении конфликта на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен отказался от сказанных ранее слов о возможном завершении конфликта на Украине. Об этом пишет издание Verdens Gang.

Ранее он заявил, что Киев может отказаться от притязаний на часть территории в обмен на членство в НАТО. Йенссен тогда предположил, что это поможет завершить конфликт.

«Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине, и я не должен был так говорить. Это было неправильно», — приводит его слова Verdens Gang.

Также его слова о возможном размене территорий на членство в НАТО не понравилось украинской власти. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что размен Киевом территорий «на зонтик НАТО» будет означать проигрыш демократии и уничтожение международного права.

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    Александр Слабиев
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