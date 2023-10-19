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20:17, 19 октября 2023Бывший СССР

Посол ФРГ опроверг выступление Германии против членства Украины в НАТО

Посол ФРГ на Украине Егер: Берлин не выступает против членства Киева в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посол ФРГ на Украине Мартин Егер в интервью изданию «Европейская правда» опроверг выступление Берлина против членства Киева в НАТО.

По его словам, для Германии очевидно, что «будущее Украины - в Европейском союзе и НАТО». При этом дипломат отметил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе было четко заявлено о невозможности вступления республики в организацию до окончания в стране боевых действий. Егер также высказал мнение, что в будущем Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут стать огромным активном для НАТО.

Ранее издание The New Yorker со ссылкой на несколько источников сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену перед саммитом НАТО в Вильнюсе, что выступает против прямого приглашения Украины в альянс.

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