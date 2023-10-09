Шольц высказался против приглашения Украины в НАТО

New Yorker: Шольц заявил Байдену, что против прямого приглашения Украины в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену, что выступает против прямого приглашения Украины в НАТО. Об этом пишет The New Yorker со ссылкой на четыре источника.

Шольц высказался по этому вопросу перед летним саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе. «Шольц четко дал понять, что выступал категорически против коммюнике, которое включало бы конкретное "приглашение" для Украины в НАТО», — пишет издание. Журналисты считают, что позиция канцлера Германии могла пустить под откос все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО.

Шольц также добавил, что считает неправильным отмену для Киева условий выполнения плана действий для членства в альянсе.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО намерены ввести свои войска на Украину. По его мнению, это произойдет в любом случае.