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21:17, 23 августа 2023Бывший СССР

Зеленский отказался менять территории на членство Украины в НАТО

Зеленский назвал провокацией обмен территорий на членство Украины в НАТО

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский отказался менять территории на членство страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости .

Такой обмен украинский лидер счел провокацией. «Менять [членство в альянсе] НАТО на наши земли — это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский согласился обменять Белгород на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Таким образом он ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Киеву членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.

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    Марина Совина
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