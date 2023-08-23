Зеленский отказался менять территории на членство Украины в НАТО

Зеленский назвал провокацией обмен территорий на членство Украины в НАТО

Глава Украины Владимир Зеленский отказался менять территории на членство страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости .

Такой обмен украинский лидер счел провокацией. «Менять [членство в альянсе] НАТО на наши земли — это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский согласился обменять Белгород на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Таким образом он ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Киеву членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.