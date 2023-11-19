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11:16, 19 ноября 2023Россия

В поселке Белгородской области нашли обломок ракеты ВСУ

Mash: в поселке Ровеньки Белгородской области нашли обломок ракеты ВСУ

Фото: Telegram-канал Mash

В поселке Ровеньки Белгородской области нашли обломок ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) комплекса «Точка-У» и воронку от ее детонации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Диаметр воронки составляет несколько метров. По информации Mash, снаряд сбила российская система ПВО, а взорвался он уже на земле — в поле, далеко от местных жителей.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела ВСУ поселка Ровеньки пострадавших нет. Однако, по предварительным данным, повреждено три частных домовладения, также повреждена линия электропередачи.

18 ноября Гладков сообщил, что по области с территории Украины за день было выпущено более 50 снарядов.

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      Анастасия Яланская
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