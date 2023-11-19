В российском регионе участникам СВО запретили пройти в бар

RT: в Южно-Сахалинске участников СВО не пустили в бар

В Южно-Сахалинске участникам специальной военной операции (СВО) запретили пройти в бар. Об этом сообщает RT.

По данным издания, пятеро мужчин решили пойти в заведение, чтобы отметить получение орденов. Среди них было два офицера. Охранники остановили товарищей без объяснения причин и даже не позвали администратора для разъяснения ситуации. Затем охранники вызвали сотрудников ЧОП и выгнали компанию.

Отмечается, что один из сотрудников выстрелил в гостя из газового пистолета и распылил газовый баллончик. Это травмировало сетчатку глаза у военных, а один из потерпевших получил травму носа.

Ранее стало известно, что в Ульяновске семейная пара напала на вернувшегося из зоны проведения СВО бойца и забросала камнями его дом.