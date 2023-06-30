Россияне напали на вернувшегося из зоны СВО бойца и забросали камнями его дом

В Ульяновске семейная пара напала на вернувшегося с СВО бойца и забросала камнями его дом

В Ульяновске семейная пара напала на вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО) бойца и забросала камнями его дом. О происшествии в российском городе стало известно «УлПравде».

По информации издания, российский военный сделал замечание соседу, который поздно вечером громко разговаривал под окнами его квартиры и нецензурно выражался. Последний не прислушался к рекомендации: он предложил участнику спецоперации спуститься и разобраться в ситуации с глазу на глаз.

«Мужу из-за участия в СВО запрещено участвовать в драках, да и вообще он против подобных выяснений отношений. <...> Но соседи стали оскорблять, стали ввязываться в драку. Женщина накинулась, стала царапать ему лицо и шею, затем мужчина стал душить моего супруга», — заявила жена военнослужащего.

Женщина пояснила, что вмешалась в конфликт и спустилась вниз за мужем. По ее словам, когда они уходили, соседи стали бросать камни им в спину. Позже семейная пара начала метать булыжники в окна квартиры участника СВО. Супруга военного уверяет, что прилетело около 30 камней, некоторые из них угодили в детскую комнату.

К месту происшествия вызывали полицейских. В пресс-службе УМВД России по Ульяновской области подчеркнули, что все участники конфликта были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Крыму охрана ночного клуба избила волонтера, помогающего участникам спецоперации и постоянно бывающего в зоне боевых действий, а также его жену.