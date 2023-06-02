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12:51, 2 июня 2023Россия

Охранники крымского ночного клуба избили волонтера СВО и его жену

В Крыму охранники ночного клуба избили волонтера СВО и его жену

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Крыму охрана ночного клуба избила волонтера, помогающего участникам специальной военной операции (СВО) и постоянно бывающего в зоне боевых действий, а также его жену. Об этом пострадавший россиянин рассказал Telegram-каналу «ЧП Крым».

По словам мужчины, на входе в заведение он представился и сообщил о желании исполнить гимн России и спеть военные песни. На это охранники якобы заявили, что гимн он будет петь дома, обосновав это форматом клуба. После этого они отказались впустить волонтера и его жену. «Слово за слово, и они начали толпой бить», — пояснил пострадавший.

У волонтера диагностировали кровоизлияние в мозг, перелом носа и повреждение барабанной перепонки. Помимо этого, ему наложили 19 швов. Мужчина рассказал, что после госпитализации охранники предлагали ему деньги в качестве компенсации. Получив отказ, они стали угрожать, в том числе малолетним детям россиянина.

В мае сотрудники крымского караоке-клуба запретили жене участвующего в СВО военнослужащего исполнить гимн России. После случившегося в заведение приехали сотрудники ЧВК «Вагнер».

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    Алан Босиков
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