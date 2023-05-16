Бойцы ЧВК «Вагнер» приехали в запретивший петь гимн России караоке-клуб в Евпатории

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приехали в караоке-клуб в Евпатории, в котором запретили исполнять гимн России. Об этом 16 мая сообщает Telegram-канал «ЧП Крым».

По данным канала, вскоре после визита военных в заведении, где жене участника специальной военной операции (СВО) запретили петь российский гимн, включили патриотические песни.

Ранее женщина рассказала, что сотрудница караоке-клуба запретила ей включать гимн, обосновав это тем, что он «не соответствует контингенту заведения». После этого она поинтересовалась, поддерживают ли работники спецоперацию, отметив, что вместо ответа присутствующие промолчали. По словам посетительницы, возле клуба собрались более десяти человек, которые начали угрожать ей и ее спутникам.

Комментируя инцидент, представители клуба заявили, что конфликт произошел между посетителями. Там также уточнили, что директор заведения одобрил исполнение российского гимна, передав свое мнение администратору и подчеркнув, что гимн Украины в караоке включать не надо.

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