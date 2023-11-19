В Турции заявили о попытках Запада сместить Зеленского

T24: США и ЕС попытаются сместить Зеленского путем госпереворота или шантажа

Соединенные Штаты и Европейский Союз (ЕС) различными способами попытаются сместить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий политолог Хакан Аксай в статье для газеты T24.

Он отметил, что игнорируя намеки Запада о переговорах с Россией и отменив выборы, украинский лидер провоцирует внутриполитический кризис, который «еще больше повысит вероятность победы России». По словам эксперта, «в некоторых кругах США и значительной части стран ЕС» устали поддерживать Украину в военном и экономическом отношении. Кроме того, на фоне обострения палестино-израильского конфликта Запад может «отказаться от непримиримого Зеленского».

Аксай выразил мнение, что при отсутствии выборов в ход может пойти госпереворот, давление или шантаж. Политолог предположил, что в результате Украину могут возглавить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный или бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что западные страны сместят президента Украины Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ и неспособности победить в конфликте с Россией.