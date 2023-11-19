Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Зеленский сменил командующую Медицинскими силами ВСУ Остащенко на Казмирчука

Президент Украины Владимир Зеленский по представлению министра обороны Рустема Умерова сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук — начальник Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.

По его словам, задача нового командующего очевидна — «нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения [украинских] воинов».

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Александра Тарасовского. Причины снятия с Тарасовского с должности неизвестны.