Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский по представлению министра обороны Рустема Умерова сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук — начальник Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.
По его словам, задача нового командующего очевидна — «нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения [украинских] воинов».
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Александра Тарасовского. Причины снятия с Тарасовского с должности неизвестны.