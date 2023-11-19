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05:46, 19 ноября 2023Бывший СССР

Зеленскому указали на окружение Украины врагами

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину со всех сторон окружили враги

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украина оказалась окружена врагами, поэтому руководство страны должно договориться о прекращении огня. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он указал, что необходимо переключить внимание России с Украины на другие государства. «Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия. Вы что делаете?» — поинтересовался Соскин у украинского лидера Владимира Зеленского.

Он также прокомментировал заявления Зеленского о стремлении Москвы устроить переворот на Украине. По словам экс-советника, подобные обвинения безосновательны и вызваны безвыходным положением президента. Он посоветовал главе страны согласиться остановить боевые действия, поскольку в противном случае существует угроза гражданской войны и захвата власти военными.

Соскин подчеркнул, что пока не поздно все исправить, но для этого Зеленский должен заключить перемирие, отменить военное положение и провести президентские выборы в стране. «Будет жаль, если мы упустим эту возможность», — подытожил он.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для проведения выборов главы страны, поскольку в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны.

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      Марина Совина
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