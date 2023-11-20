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09:26, 20 ноября 2023Силовые структуры

Арестанты взбунтовались из-за условий в российском изоляторе

Арестанты ИВС в Тобольске устроили погром из-за плохих условий

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Тобольске Тюменской области этапированные из СИЗО в изолятор временного содержания (ИВС) взбунтовались из-за плохих условий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 19 ноября пятеро арестантов, находившихся под стражей за кражу, изнасилование, разбой и грабеж, забаррикадировались в камере и устроили погром. Они разбили камеру видеонаблюдения, лампу, сломали умывальник, а затем подожгли мусор. Дежурные ИВС попытались потушить возгорание, однако арестанты не открывали им дверь. Тогда вызванные на подмогу полицейские взломали ее и задержали бунтовщиков. Один из них ранил себя в шею заточкой, его госпитализировали.

В отношении задержанных возбуждены новые уголовные дела.

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      Любовь Ширижик
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