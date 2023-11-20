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09:02, 20 ноября 2023Путешествия

Блогерша прожила два года в Нью-Йорке и назвала его адом на Земле

Фото: Jerry Lai / USA Today Sports / Reuters

Прожившая в Нью-Йорке два года американская блогерша назвала главные недостатки этого города. Соответствующее видео она опубликовала в Tik-Tok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Автор ролика по имени Дана Джайлс (Dana Giles) пожаловалась, что стоимость аренды даже небольшой квартиры в Большом яблоке выше, чем многие люди готовы платить. Она рассказала, что снимала с соседом жилье площадью 600 квадратных футов (около 55,7 квадратных метра) почти за 5 тысяч долларов (около 445 тысяч рублей) в месяц.

«Когда я искала эту квартиру, это было похоже на ад на Земле. Мне и моему соседу по комнате пришлось стоять в очень длинных очередях, люди торговались прямо на месте», — призналась Джайлс.

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Еще одна проблема, о которой упомянула блогерша, — большое количество мышей. «Мы вызывали дезинсекторов, но даже когда они закрывали все норы, чтобы мыши не могли проникнуть внутрь, грызуны все равно возвращались», — рассказала американка.

Джайлс добавила, что в Нью-Йорке ее также беспокоили грязь, постоянный шум и большое количество людей.

Ранее российские тревел-блогеры побывали в Нью-Йорке и назвали его «городом-помойкой». Авторы публикации отметили, что там остро стоит проблема уборки мусора.

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      Марина Черняк
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