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07:53, 17 октября 2023Путешествия

Россияне побывали в Нью-Йорке и назвали его «городом-помойкой»

Фото: Patrick Tomasso / Unsplash

Российские тревел-блогеры побывали в Нью-Йорке и назвали его «городом-помойкой». Своим мнением они поделились в блоге на платформе «Дзен».

Авторы публикации отметили, что в Большом яблоке остро стоит проблема уборки мусора. Путешественники рассказали, что по закону жители города обязаны разделять отходы и отправлять их на переработку, но часто люди пренебрегают этим и выкидывают все в один контейнер.

При этом все электроприборы необходимо сдавать в пункты приема, но многие нью-йоркцы «предпочитают выбрасывать всю технику глухой ночью в ближайшем парке». «Во время пандемии <…> из-за беспрестанного замусоривания парков посетителями, абсолютно все прогулочные дорожки, клумбы, все было под большим слоем мусора, — возмутились авторы. — Повсюду валялись коробки из-под пиццы с недоеденными остатками, одноразовая посуда и различные вещи домашнего обихода».

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Россияне также рассказали, что по правилам горожане должны рано утром выносить мусорные мешки на тротуары, чтобы их забрали коммунальщики. «Большинство людей выставляет эти мешки вечером, а к утру они все находятся в растерзанном виде после ночных атак крыс, енотов и скунсов», — уточняется в материале. В итоге сборщики не принимают отходы, и они остаются на дороге, пока сортировщики не переупакуют их в новые мешки.

Ранее переехавший в США россиянин пожаловался, что американки холодные и практичные и ему не хватает женского тепла. Он рассказал, что в Штатах ему недостает понимания и поддержки, которую способны оказать девушки в России.

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    Мария Борисова
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