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20:15, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о разочаровании после съемок в шоу на ТНТ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Участница реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ, звезда проекта Comedy Woman, юмористка Елена Борщева рассказала, что ее разочаровал коллега по проекту — стендап-комик Константин Маласаев. Подробности она раскрыла в своем аккануте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Борщева рассказала, что многие участники проекта открылись для нее с новой стороны. При этом Маласаев разочаровал юмористку. По ее словам, комик отказался помогать ей в одном испытании на проекте. «Это было для меня шоком, честно, он бы меня попросил помочь, я бы ему не отказала, потому что мы с ним знакомы много лет. Но никого не осуждаю, у всех свои тараканы в голове, свои цели», — высказалась она.

Юмористка также отметила, что не общается ни с кем из участников проекта, кроме певицы Карины Кокс. «Я общалась с участниками другого сезона, которые дружат, у которых свои чаты, группы. У нас нет чатов в WhatsApp, в Telegram — никто друг с другом не общается», — пояснила она. Более того, добавила артистка, многие участники «поливают друг друга грязью с ног до головы» после проекта.

Ранее участница «Новых звезд в Африке», блогерша Карина Нигай пожаловалась, что после участия в шоу у нее начались проблемы со здоровьем. «Полнейший сбой в организме», — призналась она.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». В эфире программы участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости.

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      Олег Давыдов
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