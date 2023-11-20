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22:51, 20 ноября 2023Мир

Израиль оценил готовность ХАМАС к сделке по обмену заложниками

Посол Израиля в РФ Бен Цви: говорить о сделке с ХАМАС по заложникам пока рано
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Александр Бен Цви

Александр Бен Цви. Фото: Hubert Mathis / Globallookpress.com

Посол Израиля в России Александр Бен Цви, оценивая готовность к заключению сделки по обмену заложниками между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС, отметил, что пока рано об этом говорить, сообщает ТАСС.

«Пока мы не увидим, что это действительно происходит, не знаю, что можно на этот счет сказать», — заявил дипломат.

По его словам, в случае взаимодействия с ХАМАС по тому или иному вопросу никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что движение выполнит свои обещания вместо того, чтобы придумывать отговорки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке близки к соглашению, целью которого является освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

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      Марина Совина
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