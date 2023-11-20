Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:10, 20 ноября 2023Мир

Байден заявил о скором решении вопроса с заложниками ХАМАС

Байден: на Ближнем Востоке близки к соглашению об освобождении заложников ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке близки к соглашению, целью которого является освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

На вопрос журналистов в Белом доме, скоро ли будет заключена сделка об освобождении заложников в Газе, американский президент ответил положительно. «Я так думаю», — выразил мнение Байден.

Между тем в Турции заявили, что подвижек в процессе обмена заложниками между ХАМАС и Израилем нет и в условиях отсутствия прекращения огня не предвидится. «Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов», — также указал диписточник в Анкаре.

Ранее стало известно, что сообщения о достижении между ХАМАС и Израилем соглашения о прекращении огня 20 ноября и освобождении ряда заложников не соответствует действительности.

19 ноября сообщалось, что представители Египта и США начали переговоры по перемирию в Газе. Как уточнили эксперты, Каир активно взаимодействует со США и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости