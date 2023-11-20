Байден заявил о скором решении вопроса с заложниками ХАМАС

Байден: на Ближнем Востоке близки к соглашению об освобождении заложников ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке близки к соглашению, целью которого является освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

На вопрос журналистов в Белом доме, скоро ли будет заключена сделка об освобождении заложников в Газе, американский президент ответил положительно. «Я так думаю», — выразил мнение Байден.

Между тем в Турции заявили, что подвижек в процессе обмена заложниками между ХАМАС и Израилем нет и в условиях отсутствия прекращения огня не предвидится. «Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов», — также указал диписточник в Анкаре.

Ранее стало известно, что сообщения о достижении между ХАМАС и Израилем соглашения о прекращении огня 20 ноября и освобождении ряда заложников не соответствует действительности.

19 ноября сообщалось, что представители Египта и США начали переговоры по перемирию в Газе. Как уточнили эксперты, Каир активно взаимодействует со США и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.