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06:16, 20 ноября 2023Мир

Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня

Jerusalem Post: Израиль и ХАМАС опровергают информацию о прекращении огня
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Rizek Abdeljawad / XinHua / Global Look Press

Сообщения о достижении между ХАМАС и Израилем соглашения о прекращении огня в понедельник, 20 ноября, и освобождении ряда заложников не соответствует действительности. Об этом пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.

«На данный момент ничего нет», — подчеркнул высокопоставленный израильский чиновник.

Кроме того, по словам высокопоставленного члена ХАМАС Иззат аль-Ришека, «нет правды в том, что сообщили СМИ, ссылаясь на источники в ХАМАС, относительно сделки по обмену». Помимо этого, палестинские собеседники и египетский источник издания Haaretz заявили, что в настоящее время нет соглашения о прекращении огня.

19 ноября сообщалось, что представители Египта и США начали переговоры по перемирию в секторе Газа. Как уточнили эксперты, Каир активно взаимодействует со Штатами и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.

В свою очередь, израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС. План, от которого отказался Израиль, предусматривал освобождение 71 человека и пятидневное прекращение боевых действий.

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