В Турции оценили ситуацию по процессу обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

В Турции заявили, что подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС нет

Подвижек в процессе обмена заложниками между ХАМАС и Израилем нет и в условиях отсутствия прекращения огня не предвидится. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Анкаре.

«Как вы знаете, Турция включена в данный процесс, ведет активный диалог с ХАМАС по этому вопросу. Катар, Египет продолжают свои усилия», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на данный момент «нет каких-либо подвижек ввиду того, что стороны придерживаются принципиально отличающихся друг от друга позиций».

«Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов», — также указал источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил необходимость обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что у еврейского государства их значительно больше. Политик указал, что сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести обмен заложниками.

Помимо этого, Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с обвинениями в адрес Израиля, отметив, что он скрывает факт обладания ядерным оружием.