В Турции оценили ситуацию по процессу обмена заложниками между Израилем и ХАМАС
Подвижек в процессе обмена заложниками между ХАМАС и Израилем нет и в условиях отсутствия прекращения огня не предвидится. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Анкаре.
«Как вы знаете, Турция включена в данный процесс, ведет активный диалог с ХАМАС по этому вопросу. Катар, Египет продолжают свои усилия», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что на данный момент «нет каких-либо подвижек ввиду того, что стороны придерживаются принципиально отличающихся друг от друга позиций».
«Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов», — также указал источник.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил необходимость обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что у еврейского государства их значительно больше. Политик указал, что сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести обмен заложниками.
Помимо этого, Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с обвинениями в адрес Израиля, отметив, что он скрывает факт обладания ядерным оружием.