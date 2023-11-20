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08:13, 20 ноября 2023Мир

В Турции оценили ситуацию по процессу обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

В Турции заявили, что подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС нет

Фото: Rizek Abdeljawad / XinHua / Global Look Press

Подвижек в процессе обмена заложниками между ХАМАС и Израилем нет и в условиях отсутствия прекращения огня не предвидится. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Анкаре.

«Как вы знаете, Турция включена в данный процесс, ведет активный диалог с ХАМАС по этому вопросу. Катар, Египет продолжают свои усилия», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на данный момент «нет каких-либо подвижек ввиду того, что стороны придерживаются принципиально отличающихся друг от друга позиций».

«Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов», — также указал источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил необходимость обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что у еврейского государства их значительно больше. Политик указал, что сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести обмен заложниками.

Помимо этого, Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с обвинениями в адрес Израиля, отметив, что он скрывает факт обладания ядерным оружием.

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      Марина Совина
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