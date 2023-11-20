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17:06, 20 ноября 2023Путешествия

Два частных самолета с пассажирами на борту столкнулись в небе

The Guardian: два частных самолета столкнулись в небе над Австралией

Фото: Ryan Fletcher / Shutterstock / Fotodom

Два частных самолета SIAI-Marchetti S.211 с пассажирами на борту столкнулись в небе над Австралией. Об этом пишет The Guardian.

Авария произошла в воскресенье, 19 ноября, над водами залива Порт-Филипп, в 12 километрах от острова Морнингтон, штат Виктория. Отмечается, что один из реактивных самолетов упал в воду, а другой благополучно приземлился в аэропорту Мельбурна.

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Местные власти сообщили, что три спасательных вертолета прочесывали место происшествия вместе с правоохранителями и добровольческими морскими спасательными подразделениями. Спасателям удалось найти обломки разбившегося самолета.

Позже стало известно, что на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились опытный пилот Стивен Гейл (Stephen Gale) и оператор Джеймс Роуз (James Rose). По данным издания 9 News, спасти обоих не удалось.

Ранее в ноябре частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в Соединенных Штатах. Несчастный случай произошел в американском штате Юта. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.

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      Фариза Бацазова
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